Avşar kızı sürprizi açıkladı

Hülya Avşar, Markalar Sokağı'ndaki alışveriş turu öncesi gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.

Bir iş görüşmesi için La Petite Maison Restaurant'a yemeğe geldiğini söyleyen Hülya Avşar "Size bir sürprizim var" dedi.

''BU SENE FİLM ÇEKME SAHNESİ''

60'ın üzerinde sinema filminde rol alan ve son olarak 'Selfi' ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Hülya Avşar, "Bu sene film çekme senesi, bugün onun toplantısı için buraya geldim ve büyük bir aksilik çıkmazsa güzel bir film ile sevenlerimin karşısında olacağım" ifadelerini kullandı.

Filmde kendisine eşlik edecek oyuncuların kim olduğunun sorulması üzerine gülümseyen sanatçı, "Bugünlük bu kadar, geri kalanı sürpriz olsun" şeklinde konuştu.

HÜLYA AVŞAR'IN 'SELFİ' HÜSRANI

Hülya Avşar'ın hayat hikayesini anlattığı, bir el kamerasıyla çektiği filmi 'Selfi' 27 Nisan'da Türkiye genelinde 80 salonda vizyona girmişti. Film ilk 3 günde 1300 kişi tarafından izlenince birçok salon sahibi gösterimi durdurmuştu.

Hülya Avşar 1.5 yılda hazırladığı 'Selfi' için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Sadece teliflere 150 bin lira ödemiş, ışık ve kurgu için de kesenin ağzını açmıştı. Üstelik filminin dağıtımı için şirket kurmuştu.