Eski Türkiye güzelinden 'taciz' itirafı!

Nişantaşı'nda görüntülenen eski Türkiye güzeli, sunucu ve oyuncu Sevilay Öztürk, geçmişte yapımcıların tacizine uğradığını ve bu yüzden de mesleğinde ilerleyemediğini iddia etti.

"TACİZLERE SESSİZ KALMADIĞIM İÇİN İLERLEYEMEDİM"

Geçmişte yapımcıların tacizine uğradığını iddia eden Öztürk, "Geçmişte oldu, hepimizin başına geldi bunu saklayamam. Zaten benim bazı konularda ilerleyememe sebeplerimden biri de bunlara karşılık vermeyişimdir. O insanlar da silinip gitti" şeklinde konuştu.

"TALAT BEY SON DERECE EFENDİ BİRİ"

Öztürk, hakkında çıkan taciz iddialarla gündemden düşmeyen oyuncu Talat Bulut'la ilgili soruya, "İddiada bulunan kızı hiç tanımıyorum, hatırlamıyorum. Talat Bey sette son derece efendi, çizgisini bilen bir adam. Burada kafalar karıştı, bize karşı en ufak ima ya da bir şeyini görmedim. 19 yaşındaki bir kız böyle bir şeyle anılmak istemez. Yanlış bir şey söylemek istemem. Bu konuda çok ortadayım. Kimsenin günahını almak istemem" yanıtını verdi.