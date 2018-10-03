Kanal D'den Koca Koca Yalanlar kararı

Kanal D'nin ekran macerasına zirvede başlayan, ancak yeni sezon dizilerinin başlamasıyla reyting kaybeden Koca Koca Yalanlar'da değişime gidiliyor. Detayları Milliyet yazarı Sina Koloğlu yazdı.

'Koca Koca Yalanlar'a operasyon var

Kanal D’de ekrana gelen ‘Koca Koca Yalanlar’, ev ahalisinin yeni sezon izlediği dizilerden biri... Gün pazartesi, alışkanlığın olduğu diziler var, ‘Çukur’ ve ‘Söz’ mesela... Proje, bunların arasında ilk zamanlardaki izlenme oranını yakalayamadı. Epey bir geriledi. Bu durumu iletince, pek bir hüzünlendi evdekiler. Ben de Kanal D’ye durumu sordum.

“Formatını değiştiriyoruz. Daha merak edilir, romantik komediye dönüşüyor. Kesik kesik skeç gibi olmayacak. Aradaki absürd montajları da yok edip, merak ettiren unsurlarla daha da dizi formatına girecek” dediler. Haydi bakalım. Gün değişikliği düşünülmüyor. Bu sezonun iyi dizilerinden... Konusu ve oyuncularıyla farklı bir proje... En büyük handikapı, film gibi, dizi rüzgarının da kırılgan olması. Kiloyla senaryo yazılacak bir durumu yok. Benzer bir başka örnek ‘Ufak Tefek Cinayetler’... İnce işlemesi olan projeler.

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