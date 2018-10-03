Bir Umut Yeter dizisinin yayın günü değişti

Kanal D, ekran macerasına 27 Eylül Perşembe akşamı başlayan iddialı dizisi Bir Umut Yeter ile ilgili flaş bir karar aldı.

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı, Serhat Tutumluer ve Cem Uçan'ın paylaştığı Bir Umut Yeter dizisinin Perşembe olan yayın günü değişti. Kanal D'nin iddialı dizisinin 2'nci bölümü, Cumartesi akşamı 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını MF Yapım'ın, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın, senaristliğini Melis Civelek'in üstlendiği, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı, Serhat Tutumluer ve Cem Uçan'ın yer aldığı Bir Umut Yeter Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelmişti.