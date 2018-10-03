Ünlü oyuncu kitap çıkardı

Engin Akyürek, “Sessizlik” adlı bir kitap çıkardı. Kitapta ünlü oyuncunun 21 öyküsü yer alıyor.

Kitaptaki 21 öykünün 18’i ünlü oyuncunun düzenli olarak yazılarının yer aldığı Kafasına Göre adlı dergide yayımlandı. 3 öykü ise ilk kez okurla buluştu. Akyürek raflara çıkan kitabında, çocukların boş arazi görünce topu alıp koştuğu, komşuların teklifsizce birbirlerinin kapısını çaldığı, bayramların hep birlikte kutlandığı, mutlulukların, acıların paylaşıldığı yılları anlatmaya çalıştı.

Kitaptan bölümler

Arsızlığı aramızdaki ilişkinin zamansal yolculuğuyla ilgili değildi. Arsız olduğu zamanlar gözlerini bana diker, benimle dalgasını geçip kedilik görevlerini asla yerine getirmezdi. Kedinin görevleri mi olur, demeyin. Hani kendini iki sevdirir, yalandan mauvv der, oyun icabı da olsa suçluluk duygusu yaratır ya, ondan diyorum...

Dünyanın en güzel aşk sahnesini çekiyorduk. Kolumdaki hesap makineli saatime bakarak “Pardon! Saatiniz kaç” demişti. Saatim 8.15’i gösteriyordu. Zamanın çeyrekliğinin bir lüzumu yoktu. Yirmi geçelerde inecekti zaten. Sesini içimin kayıt cihazı hafızasına almıştı. Bütün seslerde artık onun da notası olacaktı.



1981 yılında Ankara’da doğan Engin Akyürek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu.