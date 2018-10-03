Hayko Cepkin: Bile bile satın alana kızarım

Nilgün Bodur, ‘Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim’ kitabında sosyal medyada Anne Frank’a ait olduğu “Ölüler yaşayanlardan daha çok çiçek alır, çünkü pişmanlık minnetten daha güçlüdür” sözünü kullanmış ve intihal yaptığına yönelik ithamlarla karşılaşmıştı. Bodur, yaptığı bir açıklamada bu cümlenin anonim olduğunu zannettiğini belirterek, “Anonim olduğunu sandığım bir sözü uzun bir yazının içinde kullandım ve başlık olarak editörüm o cümleyi seçmiş ve tüm başlıkların altında ismim ve kitabın ismi yazıyor. Yani bu cümle bana aittirin açıklaması değildir altında bulunan imza” demişti.

“BİLE BİLE SATIN ALANA KIZARIM”

Bodur’un cümleleri ve açıklamaları birçok kullanıcı tarafından tiye alınırken, Uşak Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi gibi belediyelerin kurumsal hesapları da konuya dahil olmuştu.

Bodur’a bir tepki de Hayko Cepkin’den geldi. Cepkin, Twitter’dan şöyle dedi: “Ondan bundan emip yazana çizene, ben besteledim diyene ve bastırana kızmam. Bile bile satın alana kızarım. Antin kuntin videolu, sonradan DJ’lere ve mekanında çıkarana kızmam. Bile bile mekanı doldurana kızarım. TV’deki nanik programlara kızmam. Şikayet ede ede izleyene kızarım” dedi.