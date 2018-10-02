İrem Derici'den 'aşk' yanıtı: Kabahat bende...

Şu sıralar Sabıka Kaydı albümüyle gündemde olan İrem Derici, ''Hayatın açığını buldum, artık troll olarak yaşıyorum. İnsanların beni ciddiye almamalarını tavsiye ediyorum'' dedi

Bu sıralar kendisini tanımaya çalıştığı için hayatına kimseyi almadığını söyleyen İrem Derici, Milliyet'e konuştu. Derici, ''Yıprandım, çok yoruldum ve kabahat kesinlikle bende... Kalbim geçici bir süre servis dışı'' ifadelerini kullandı.

Bu sıralar kendisini tanımaya çalıştığı için hayatına kimseyi almadığını söyleyen İrem Derici, Milliyet'e konuştu. Derici, ''Yıprandım, çok yoruldum ve kabahat kesinlikle bende... Kalbim geçici bir süre servis dışı'' ifadelerini kullandı.

Sabıka Kaydı albümüne gelen yorumlar nasıl?

- Çok seven de var, 'Daha iyi olabilirdi' diyenler de... Her işimizdeki gibi yani... Mahallemde kahve dükkanı sahibi kadının Instagram'da sahte hesabı var, 'Birine uyuz oldum mu, kinimi kusuyorum ve rahatlıyorum' diyor. Zaten toplumca manyadık. Eskiden, 'Babana bile güvenme derlerdi' o da oldu, üstelik bilesi gitti. Günün sonunda yaptığım işten çok memnunum.

İlk defa sözü size ait olan 'Mavi Ekran' şarkısını seslendirdiniz. Bunun devamı gelecek mi?

- Paşa gönlüm bilir. Bu şarkıyı ağır depresyondayken yazdım. Yine öyle bir depresyona gireceksem elim kırılsın, kalem görmesin de yazmayayım. Bir eser gözüyle bakamam, dert yanma, serzeniş ve dört dakikalık kusmaydı.

Albümdeki 'Ben Tek Siz Hepiniz' şarkısı gibi, tek başınıza mı mücadele ediyorsunuz?

- Hayır, tek başıma etmiyorum. Öyle sanıyordum ama bir ordum varmış arkamda... Hem sevenlerim hem ailem hem de ekibim. Teslimiyetçi olmak lazım biraz ama tamamen güven çemberini sağladığın kişilerle... 30 yılımı kontrol manyağı olarak geçirdim ve bu beni çok yordu. Artık biliyorum ki, menajerim ve asistanım, beni benden daha çok düşünüyor.

Müzik dünyasında herkes birbirine gönderme yapıyor...

- Benim kimseyle bir derdim olmadı, olmayacak da... Haybeye bana saydıran ya da manasızca kin besleyenleri eskiden anlamıyor ve üzülüyordum. İnsan yaşadıkça, hissizleşiyor. Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum, kanaat önderi değilim. Alt tarafı altı yıldır şarkı söylüyorum ve gücüm yettikçe, bunu yapmayı planlıyorum.

Uzun süredir hayatınızda biri yok. Kalbinizi aşka kapattınız mı?

- Belediye mühürledi (gülüyor).Kapatmadım, sadece geçici bir süre için servis dışı. Bakıma aldım, büyük bozuldu çünkü. Sigorta da karşılamadı (gülüyor). Hem kafa, hem de kalp bozulunca en iyisi kendini sağlam bir bakıma almak.

Neden hayatınıza birini almıyorsunuz?

- Yıprandım, çok yoruldum ve kabahat kesinlikle bende... Bir insanın sağlıklı ilişki yaşaması için kendini çok iyi tanıyıp, analiz etmesi gerekiyor. Geç de olsa bunu anladım. Kendimle ilişkime yeni başladım, biraz ilerletebilirsem tekrar risk almaya hazır hissedebilirim.

Yeniden evlenmek fikri sıcak geliyor mu?

- Buzdağı soğuğu geliyor! Hayat sürprizlerle dolu biliyorum ama bencil, beraber yaşaması çok zor bir işkoliğim. Domestik olabiliyorum. Aile kavramını kafamda oturtabilmiş değilim, sözlükteki tanımını yaparım ancak size...

Kazandığınız parayı müziğe yatırıyorsunuz, bir ev alabildiniz mi?

- Bizim sektörde çok kazanılıyor ama umrumda değil. Hayatın açığını buldum, artık trol olarak yaşıyorum. Ne yaparsan yap, kimseye kendini anlatamıyorsun. Ve bir süre sonra, 'Ee ne gerek var o zaman?' diyorsun. Günümü keyifli geçirme derdine düşmüşüm. Beni ciddiye almamalarını tavsiye ediyorum. Kendi çapında eğlenen bir kızcağızım.

En büyük hayaliniz ne?

- Satürn'de konser vermek (gülüyor). 'Şu' diyebileceğim bir hayalim yok. Yerimi sağlamlaştırıp, şarkılarımı yıllarca söyleyeyim yeter.

Hastalığınızın ardından hayatınızda neler değişti?

- Maneviyatım acayip arttı, gereksiz yere beni yıpratan hırslarımdan arındım ve kulak memesi kıvamına geldim.