Ozan Güven: Ekmek parası için yaptım

Cem Yılmaz'ın yeni projesinde başrol oynayacak olan Ozan Güven film için uzattığı bıyıkları kesti.

Ozan Güven çekimleri biten filminin ardından objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz'ın yeni projesi "Kara Komik Filmler" film için uzattığı bıyıklarını kesen başrol oyuncusu Ozan Güven: bu davranışıyla ilgili "Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz" yorumunda bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre, bir AVM'de objektiflere yansıyan Güven, hafta sonunu ayırdığı oğlu Ateş'le beraber alışveriş turundaydı.

Oğlu için ayakkabı ve hediyeler alan Güven, rol aldığı 'Kara Komik Filmler'in aralık ayında vizyona gireceğini söyledi.

Başarılı oyuncu, film için uzattığı bıyıklarıyla ilgili bir soruya ise gülerek "Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz" cevabını verdi.

Ozan Güven, "Filmden beklentiniz nedir?" sorusu üzerine "İnsanlar seyredip beğensinler, başka bir beklentimiz yok" dedi.