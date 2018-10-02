Elif Ece Uzun'dan annesine sürpriz

Yazdan kalma bir gün olduğunu ve son güneşli havaların tadını çıkardığını belirten Elif Ece Uzun, "Bugün annemin doğum gününü kutlayacağız. Hediyemi aldım. Kardeşlerimle beraber sürpriz yapacağız. O yüzden bir an önce mekana geçmem lazım" diyerek hızla mekanın yolunu tuttu.