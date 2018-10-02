2 Ekim 2018 18:08

Elif Ece Uzun'dan annesine sürpriz

Elif Ece Uzun'dan annesine sürpriz
Manken ve sunucu Elif Ece Uzun, önceki gün İstMarina AVM'de görüntülendi.
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Yazdan kalma bir gün olduğunu ve son güneşli havaların tadını çıkardığını belirten Elif Ece Uzun, "Bugün annemin doğum gününü kutlayacağız. Hediyemi aldım. Kardeşlerimle beraber sürpriz yapacağız. O yüzden bir an önce mekana geçmem lazım" diyerek hızla mekanın yolunu tuttu.

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