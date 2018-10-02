NilgünBoduring akımına Uşak Belediyesi de katıldı

Nilgün Bodur şimdi de Anne Frank'in sözlerini kitabına koyması ile gündemde.

Nilgün Bodur “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” adlı kitabında, İkinci Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında öldürülmüş olan Anne Frank’tan alıntı yaparak kaynak göstermedi.

İntihal suçlamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Bodur, “Anonim olduğunu sandığım bir sözü uzun bir yazının içinde kullandım ve başlık olarak editörüm o cümleyi seçmiş ve tüm başlıkların altında ismim ve kitabın ismi yazıyor. Yani bu cümle bana aittirin açıklaması değildir altında bulunan imza” ifadelerini kullandı.

Bodur'un bu açıklamasının ardından twitter'da #NilgünBoduring akımı başladı. Bu akıma Uşak Belediyesi de "Uşak, Karadeniz bölgesinde değildir." diyerek katıldı.

#NilgünBoduring akımından dikkat çeken örnekler galerimizde.

Sosyal medyada #NilgünBoduring akımı