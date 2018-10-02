Boşanmak için gün sayıyorlardı ama...

İtalya’nın Milan takımından oynayan Hakan Çalhanoğlu geçen yıl muhteşem bir düğünle çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti.

Halkan Çalhanoğlu’nun evliliğine nazar değdi ve çift boşanma kararı almıştı. Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Gündoğdu’nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve anne olmak için gün sayan Sinem Gündoğdu, bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

Boşanma arefesindeki çiftin kızları olacak…

ÇİFTİN ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Hakan Çalhanoğlu boşanma açıklamasıyla magazin gündemini sarsmıştı.

İşte o açıklama:

Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkında açıklama yapmak durumundayım. Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğreneceğiniz zaman beni anlayabileceksiniz."

Hakan Çalhanoğlu'nun bu açıklaması eşi Sinem'in kendisini aldattığı yönünde iddiaların çıkmasına neden oldu. Bunun üzerine Sinem Gündoğdu da bir açıklama paylaştı.

İşte o açıklama:

'GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ'

"Sevgili Hakan,

Saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Ben de senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke. Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar "Sinem, Hakan'ı aldatmış. Hakan babalık testi istiyor" vs. gibi düşündüler. Kısa ve net cevaplıyorum. Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kaldı ki benim hakkımda bu zamana kadar "10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum" diye haberler çıkmadı. Veya başkaları ile fotoğraflarım medyada mevcut değildir. Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse, Allaha yakın bana uzak olsunlar.

Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim.

Biliyorsun artık ikimiz de ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödeyemeyecek kadar masumdur. Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara ayrıca teşekkür ederim.

Saygılarımla

Sinem''