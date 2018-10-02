İşte Paris Hilton'ın hayran olduğu Türk şarkıcı!

Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton'un Türk sanatçılara karşı olan ilgisi devam ediyor.

Şarkıcı Melis Kar'ın sosyal medya hesabına kalp emojisi ile yorum yapan Hilton daha sonra Kar'ı takip etmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde aynı podyumda yürüdüğü Çağla Şıkel'i takibe alan Paris Hilton'un Türk hayranlığı giderek artıyor. Bir ses yarışmasında tanınan ve 4 yıl önce çıkardığı 'Kibir' şarkısı ile kitleler tarafından tanınan Melis Kar'ı, dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, sosyal medyadan takibe aldı.

Ünlü şarkıcı Melis Kar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kar'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken Paris Hilton'un yorumu bütün dikkatleri çekti.

Melis Kar'ın gönderisine yorum olarak kalp emojisi ekleyen Hilton, ünlü şarkıcıyı heyecanlandırdı.