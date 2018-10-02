2 Ekim 2018 01:18

Çağatay Ulusoy'dan yeni imaj

Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği ve Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi olan “The Protector”un yeni teaser’ı yayınlandı.
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“Hakan: Muhafız” adıyla tanıtılan dizide Ulusoy, mütevazı bir hayatı varken hem İstanbul hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek bir kahramana hayat veriyor. Oyuncunun dizi imajı ise hayli dikkat çekiyor.

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