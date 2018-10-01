Hakkı Bulut: Şarkı söyleyerek uyanmışım

Hakkı Bulut, Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

"ÖMRÜM BENİ BURAYA KADAR TAŞIDI"

Uzun zamandır göğüs ağrısı çektiğini anlatan Hakkı Bulut, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Küçüklüğümde hiç koşamaz hemen bayılırdım demek ki o zamandan gelen bir şeymiş bu. Geçen sene yurtdışına konsere giderken havalimanında yine göğsüme ağrı girdi nefes alamaz ve yürüyemez oldum.O arada telefonu çıkartarak, 'Ömrüm beni buraya kadar taşıdı' yazdım. Her zaman başıma gelir. Sık sık göğsüme ağrı giriyordu ama 10 dakika sonra geçerdi. O yüzden ben de önemsemedim"

"SIRTIMA BİR AĞRI GİRDİ, NEFES ALAMADIM"

Bir gün sırtıma geçmeyen bir ağrı girdi, nefes almakta güçlük çektim. Hemen doktorumu aradım, o da beni bir hastaneye yönlendirdi. Yolda eşim Saadet Hanım'ı aradım,' Ben hastaneye gidiyorum' dedim. Orada anjiyo oldum ama doktorum ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Benim ameliyatım kapalı ameliyattı. Göğsümün altından alınan damar kalbime takıldı.

"KENDİ ŞARKILARIMI DUYUNCA GÖZLERİMİ AÇTIM"

Ameliyathanede yanımdaki doktorlar benim şarkılarımı açmış ben de onu duyarak uyandım. Farkına varmadan şarkı söyleyerek uyanmışım. Ameliyattan 3 gün sonra ayağa kalktım ve taburcu oldum. Operasyondan 5 gün sonra yazlığıma giderek arılarımla ilgilendim sonra birer buçuk saat konser vererek kendimi sınadım."