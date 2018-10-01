Hande Subaşı yeni mesleğini açıkladı

Cumartesi geceleri Akasya’da programa başlayan Metin Arolat'ın ilk gecesine erkek arkadaşı Volkan Düzgün'le birlikte katılan Hande Subaşı, "Şarkı söylemekten büyük keyif alıyorum. Beni bu konuda cesaretlendiren ise yakın dostum Metin Arolat oldu. Önümüzdeki günlerde ben de çarşamba akşamları bu mekanda ilk kez şarkıcı olarak sahneye çıkacağım" dedi.



Bu sezon Sadri Alışık Tiyatrosu'nda 'Binde Bir Gece Masalları' adlı yeni bir oyunda yer alacak olan Subaşı, gecenin ilerleyen saatlerinde Metin Arolat'ın daveti ile kısa bir süre sahneye çıkarak birlikte şarkı söyledi.