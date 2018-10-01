Elif Nur Kerkük: Erkan Can bana babalık yaptı

Filmin başrol oyuncularından Elif Nur Kerkük, Erkan Can'ın kızını canlandırdığı filmde bana babalık yaptı dedi. Filmde Aslıhan karakterine hayat veren Elif Nur Kerkük, projede yer almasının en büyük sebebinin Erkan Can olduğunu söyledi.

Elif Nur Kerkük,"Her set günüm ayrı ayrı güzeldi fakat özellikle Erkan ağabeyle baba kız sahnelerini çekerken oldukça değişik anlar yaşadım. Ben 5 yaşındayken babamı kaybettim, sahneleri çekerken bunun benim için zor olacağını düşünüyordum. Çekim öncesinde hazırlanırken sanki içimde bir duvar ve onu aşıp ardına geçemiyorum gibi hissediyordum. Senaryoda okuduğumda hiçbir şey beni etkilemiyordu, fakat çekim sırasında düşündüğüm gibi olmadı. Benim için oldukça değişik bir deneyimdi. Umarım izleyenlerin de kalbinde iz bırakan sahneler olmuşlardır, zira benimkinde çok güzel izler bıraktı" şeklinde konuştu.

Filmde Erkan Can'ın kızını canlandıran Elif Nur Kerkük, kadroya nasıl dahil olduğunu da anlattı.

Kerkük,"Senaryoyu okudum ve son sayfayı kapatırken yüzümde bir gülümsemeyle buldum kendimi, sıcacık bir filmdi gözümde canlanan. İçinde yer almak istediğim bir kadro ve günümüz komedi filmlerinin klişesine düşmeyen orjinal bir senaryo olması filme dahil olmam için önemli etkendi. O sıralar oyuncu ekibi büyük çoğunlukla tamamlanmıştı ve kısa bir süre içinde provalarımız başladı" dedi.

Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yer aldığı kadroda, aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturan Müfit Can Saçıntı’nın yanı sıra Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter ve Uğur Demirpehlivan gibi isimler yer alıyor.