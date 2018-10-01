Deniz Seki kendi bile inanamadı!

Şarkıcı Deniz Seki, mide küçültme ameliyat sonrası verdiği kilolar ile herkesi şaşırttı.

Deniz Seki, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra hızla kilo veriyor.

Diyeti bırakmayan şarkıcı, şu sıralar formda görüntüsüyle dikkati çekiyor. Öyle ki 15 yıl önce giydiği kıyafete sığabiliyor.

15 yıl önce giydiği elbisiyle poz verip instagram hesabından paylaşan Deniz Seki, duygularını şöyle dile getirdi:

"İlk Popstar'dan Med Yapımın hediyesiydi bu kostüm. 15 yıl önce giydiğim kıyafetlerimin içine girebildiğim için sahiden hoşgeldin ekim. Bolluğunla, bereketinle, mutluluğunla, huzurunla gelmiş ol inşallah."