Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı ekranlara geri döndü

Bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi'nin Kürşat karakteri Tunca Aydoğan atv'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu

90'lı yıllara damga vuran dizi olan Yılan Hikayesi'nin fenomen karakteri Kürşat rolüyle hafızalara kazınan Tunca Aydoğan yıllar sonra ekrana dönüyor.

atv'de geçen hafta 4. yeni sezonuyla ekrana dönen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfler sürüyor. Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın ardından usta oyuncu Tunca Aydoğan da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı.

51 yaşındaki oyuncu, Yılan Hikayesi dışında Çaylak, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Tutkunum Sana,Kara İnci, Her Halimle Sev Beni, Nakş-ı Dil Sultan, İffet ve Aşk Yeniden isimli projelerde rol aldı.