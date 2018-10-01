Hande Yener'den çok konuşulacak Şevval Şahin açıklaması

Hande Yener kendisine benzetilen Türkiye güzeli Şevval Şahin hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Şarkıcı Hande Yener ve Türkiye güzeli Şevval Şahin sosyal medyada birbirlerine benzetildi. Türkiye güzeli seçilen Şahin'in estetik yaptırdığı ortaya çıkmış, tepkiler art arda gelmişti.

HANDE YENER'DEN ŞEVVAL ŞAHİN AÇIKLAMASI

Türkiye güzeli Şevval Şahin, şarkıcı Hande Yener’e olan benzerliğiyle gündeme geldi. Hande Yener, “Estetikli çıkan Türkiye güzeli Şevval Şahin’i sosyal medyada size benzettiler, ne diyorsunuz?” sorusuna ilginç bir cevap verdi.

Yener, Türkiye güzeli Şahin hakkında “Ben de gördüm. Yarışmaya katılmadan birinci olmuşum gibi hissettim. Biraz birbirimizi anımsatıyoruz sanki. Belki de doktorumuz aynıdır.” dedi.