'Hazal ve Çağatay da birbirlerine bayılmazdı...'

Ünlü yapımcı Fatih Aksoy, Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu'nun sorularını yanıtladı. Aksoy, son dönemde çok konuşulan Yasak Elma dizisiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

Röportajın ilgili bölümü şöyle;

“Yasak Elma”nın setinde tacizle suçlanan Talat Bulut’a haksızlık mı yaptık?

- Ortada bir iddia vardı, savcı bunu ciddiye alınacak bir iddia olarak görmedi. Hakim de mahkemede savcının doğru karar verdiğini söyledi... Tabii ortaya böyle bir iddia atılmışsa, bunun soruşturulması, basının da bunun üzerine gitmesi çok normal, dizideki diğer oyuncuların “Eğer doğruysa, bu iddiayı ortaya atanın arkasında duruyoruz” demeleri de doğru.

Dizinin kadın oyuncuları Şevval Sam ve Eda Ece, Talat Bulut hakkında demeç verdi. Bulut da “Bu söylediklerinin hesabını verecekler” diye açıklama yapıyor. Sette sular durulmadı mı?

- Pek çok başarılı işin kamera arkasında oyuncular birbirlerinden haz etmez. “Adını Feriha Koydum” dizisinin başrol oyuncuları Hazal (Kaya) ve Çağatay (Ulusoy) birbirlerine bayılmazlardı. Daha sonra çok iyi arkadaş oldular ama dizi bittikten 3 yıl sonra... Dizi çekilirken öyle değillerdi ve ben bunu dert etmedim.

Talat ve Şevval de varsın bayılmasın birbirine... “Sette sular durulmadı” da doğru bir ifade değil. Set gayet düzgün bir şekilde çalışıyor.

Bu tartışmalardan sonra dizinin reytinginde nasıl bir durum oldu?

- Bir tık düştü. Bu tartışmaların zaten olumlu yönde reytinglere yansıma ihtimali yoktu. Ama şunu da ölçme şansımız yok, bu olay yaşanmasaydı reytingler yükselir miydi, düşer miydi? Belki de biz koca bir yaz bunlarla uğraşırken yeni sezona iyi hazırlanamadık, rakiplerimiz daha iyi hazırlandı. Kısaca bu düşüşün başka etkenleri de olabilir.