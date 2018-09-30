Berrak Tüzünataç'ın yakınları endişeli: 'Artık dur'

Berrak Tüzünataç'ın her geçen gün biraz daha zayıflaması yakınlarını endişelendirdi.

Birkaç yıldır yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor. İddiaya göre, ailesi ve dostları, kilosunun sağlıksız sınıra yaklaştığı düşüncesiyle Tüzünataç’ı bu diyete son vermeye ikna etmeye çalışıyor

Hürriyet'te yer alan habere göre, Berrak Tüzünataç’ın hızla kilo vermesi yakın çevresini endişelendirmeye başladı.

Birkaç yıldır yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.

Günde sadece iki öğün yemek yiyen ünlü oyuncuya yakın çevresinin “Artık dur” dediği konuşuluyor.

İddiaya göre, ailesi ve dostları, kilosunun sağlıksız sınıra yaklaştığı düşüncesiyle Tüzünataç’ı bu diyete son vermeye ikna etmeye çalışıyor.