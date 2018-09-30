Ebru Şallı: Son 10 yılda yaptığım her şey...

Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın bu haftaki konuğu Ebru Şallı oldu.

Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın bu haftaki konuğu Ebru Şallı... 41 yaşındaki model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı son 10 yılda yaptıklarını 'cesurca' olarak tanımladı. İşte o röportaj;

Acilen satışı yasaklansın dediğiniz şey?

Tabii ki sigara.

En güzel vücudu nasıl tarif edersiniz?

İnce ama kıvrımları olan ve fit.

Buradan birine seslenecek olsanız kime ne derdiniz?

Biri bizi yavaşlatsın.

Memleketinizi söylemeden üç kelimeyle anlatır mısınız?

Doğa harikası, cennet, trafik şehri.

Son 10 yılda yaptığınız en cesurca şey?

Hepsi cesur.

Arkanızdan konuşan birine cevabınız ne olur?

Hangi birine ne diyeyim yahu?

Tutkulu bir aşık mısınız?

Belli olmuyor mu?

Hangi duyu organınızdan vazgeçerdiniz?

Hepsi kalsın bende.

En sevdiğiniz atasözü nedir?

İşleyen demir pas tutmaz.

En sevmediğiniz ders hangisiydi?

Fizik

Aşk acısının sizce en iyi ilacı?

Pilates

Sevdiğinizin size nasıl hitap etmesi hoşunuza gider?

My love (Aşkım)

Aşk uğruna yaptığınız en çılgınca şey?

Aşk cesaret ister, cesur olacaksın.

Bir renk olsanız hangisi olurdunuz? Neden?

Mor. Çünkü çok pozitif ışık saçan bir renk.

Geceden mi vazgeçersiniz gündüzden mi?

Geceden.

Kıskanç mısınız?

Elbette.

Aldığınız en ilginç hayran mesajı nedir?

Dün söylediler, epey güldüm. Çok tatlı. “Kadın diye yazılır, Ebru Şallı diye okunur.”

Eski sevgilinizin alnına dövme yaptıracak olsanız bu ne olurdu?

Görünmez mürekkeple mi? Yok yahu, hiçbir şey yazmam.

Hangi dünya starıyla fotoğrafınız olsun isterdiniz?

Michael Jackson

Asla başarısız olmayacağınızı bilseydiniz ilk ne yapardınız?

Özüm bu. Ben hep çalışırdım.

Mezar taşınıza ne yazılsın isterdiniz?

‘İyi kalp’

Birisi kaybettiğiniz her şeyin içinde olduğu bir kutu verse ilk ne arardınız?

Zaman

Türk insanının en tipik özellikleri neler?

Her şeyi bilir, bağrına basar, başarıyı takdir etmez. Siz hiç gördünüz mü ülkemizde başarı sağlamış insanların takdir ve değer gördüğünü?

Kedi mi köpek mi? Neden?

İkisini de insanlardan çok seviyorum. Ama bizim kedimiz var.

En son kime “Seni seviyorum” dediniz?

Kedim Ponçik’e.

Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?

Pars

Son 5 yılın en gıcık lafı?

Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor, yetişemiyorum.

En yakınlarınızın şikayet ettiği huyunuz nedir?

Onlara sormak lazım ama şu var biliyorum. “Bize yedirdin, sen hiçbir şey yemedin.”

Asla anlaşamayacağınız insan tipi?

Yalancı olan.

Bir erkekte ilk önce neye bakarsınız?

Temizliğe.

Hayatınız bir dizi olsa adını ne koyardınız?

Çalışkan Kızın Günlüğü.

Bir heykeltıraş sizin heykelinizi yapsa hangi pozisyonda görüntülenmek isterdiniz?

Tabii ki pilates yaparken.

Küçükken en saçma hayaliniz neydi?

Saçma hayalim olmadı. Ama çoğu hayalim gerçek oldu.

Bir yetişkin olarak yaptığınız en çocukça şeyler?

Atlarım zıplarım, oynarım. İçimdeki çocuk hep yaşar.

Gelecekten gelen birine soracağınız ilk soru ne olurdu?

Türkiye’nin ekonomisi toparlanıyor mu? Güzel ülkemizde çalışıp kazanabilecek miyiz?

Verebileceğiniz en iyi aşk tavsiyesi?

Güveni hissedince aşkı bırakma.

Size aşık olmak nasıl bir his?

Bilmem ki...

En tuhaf karşılanacak takıntınız?

Üç günde bir tırnaklarımı keserim.

En çok neyinizle övünüyorsunuz?

Gerçekten en övündüğüm şey çok iyi bir kalbe sahip olmam.

En beğendiğiniz yeriniz?

Mavi mavi masmavi gözlerim.

Bir kadın ya da erkek barda yanınıza tanışmaya gelse ne tepki verirsiniz?

Onu kibarca yerine gönderirim.