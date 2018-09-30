Büyük aşk bitti! Eşyalarını toplayıp evden ayrıldı...

Üç buçuk yıldır ilişki yaşayan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ayrıldı. Çiftin, Kaleli'nin tükenmişlik sendromu yaşadığı için ayrıldığı söyleniyor.

EYLEM İPEK ŞAFAK / PAZAR POSTASI- 'Poyraz Karayel' dizisinde tanışıp üç buçuk yıl boyunca aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli ayrılık kararı almış.

Çiftin yakınlarından edindiğim bilgiye göre İlker Kaleli, Emirgan'da sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden eşyalarını toplayıp ayrılmış.

Çiftin arkadaşları araya girse de iki ünlü isim kararlarından vazgeçmemiş.

Son olarak internet dizisi 'Dip'te rol alan İlker Kaleli verdiği bir röportajda ''Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Şu sıralar hayatımın devre arasında gibiyim'' açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine tükenmişlik sendromu yaşadığı söylenen İlker Kaleli'nin ilişkiyi sonlandırdığı konuşuluyor.