Mekanın antika saat dekorasyonunu yapan Cabbar yeni getirdiği saatleri incelerken objektiflere yansıdı. Bir eşi de Cem Yılmaz'a hediye edilen 1800'lü yıllara ait kum saatini kontrol ederken objektiflere yansıyan Cabbar, "İçeride 200 yıllık saatler var, hepsi antika" dedi.
7 Mart 2018 23:43
Rana Cabbar antika peşinde!
Oyuncu ve antikacı Rana Cabbar ve Şevket Çapkınoğlu önceki gün Beyoğlu Clock Kafe'deydi.
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