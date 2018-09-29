29 Eylül 2018 20:09

Takipçileri uyardı, hemen kaldırdı

Takipçileri uyardı, hemen kaldırdı
Emel Müftüoğlu, Ziynet Sali’nin göğüs frikiğini fark etmeden bu fotoğrafı paylaştı.
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Uyarıların ardından fotoğrafı kaldırdı, frikiği emojiyle kapatarak tekrar yükledi.

 

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