Acun Ilıcalı'nın hamlesi işe yaradı

Acun Ilıcalı'nın reyting kaygısından dolayı yayın günü değiştirdiği Kızım dizisi en çok izlenen ikinci dizi olmayı başardı.

Acun Ilıcalı, kanalı TV8'de yayınlanan "Kızım" dizisinin, reytinglerde birinci sırayı kaptırmamak için yayın gününü Çarşamba'dan Cuma'ya almıştı. Ilıcalı'nın reyting hamlesi yerinde oldu ve "Kızım" dizisi, reytinglerde en çok izlenen ikinci dizi oldu.

EN ÇOK İZLENEN İKİNCİ DİZİ OLDU

28 Eylül 2018 Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Totalde Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar zirveyi kaptı. Acun Ilıcalı'nın iddialı dizisi "Kızım" ise ikinci sıraya oturdu.

AB GRUBUNDA İSE ZİRVEYE OTURDU

Hikayesiyle dikkatleri üstüne çeken TV8'in iddialı dizisi Kızım, AB grubunda ise zirveye oturdu. Bir diğer sevilen dizi İstanbullu Gelin ikinci olurken, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.