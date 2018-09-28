Demet Akalın ile Alişan tartışması büyüyor: Pislik, fesatlık...

Önceki gün Alişan'ın 'Kesinlikle barışma söz konusu değil' açıklamasının ardından Demet Akalın da 'Hâlâ bıraktığım yerde bir arpa boyu yol katetmemiş kayıp değil' dedi.

Bir dönem oldukça yakın arkadaş olan Demet Akalın ile Alişan 2012 yılında kavga edip küsmüştü.

Geçen haftalarda teve2'deki '2.sayfa' programında Demet Akalın'ın Alişan'a zeytin dalı uzatması sonrası, barıştıkları öne sürülmüştü.

Ardından Alişan, ''Barışmak için zeytin dalı değil, arazisi yetmez o söylediği sözleri unutmaya… Kesinlikle barışma söz konusu değil. Altı sene önce niye kavga ettiğimizi bile hatırlamıyorum'' dedi.

'HÂLÂ BIRAKTIĞIM YERDE'

Bu açıklamanın ardından bir takipçisi Demet Akalın'a, "Alişan'la barışmamana sevindim" diye yazdı. Demet Akalın ise şu cevabı verdi: ''Hayalim olsa barışmak gibi, ben uzatmamak için kestirip attım. O canlı yayın ve gazeteye konuştu. Hala bıraktığım yerde bir arpa yol katetmemiş, kayıp değil."

İşte Demet Akalın'ın takipçisine yaptığı o açıklama:

'İÇİNDEKİ PİSLİK, FESATLIK HİÇBİR ZAMAN BİTMEMİŞ'

Bunun üzerine ise, Alişan da Instagram hesabından ''İçindeki, kötülük, pislik, fesatlık hiçbir zaman bitmemiş. Hâlâ bıraktığım yerdesin'' diye yazdı.