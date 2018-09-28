Talat Bulut uzaklaştırma kararı aldırdı!

'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'u 19 yaşındaki kostüm asistanı kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayet etmişti. Savcılık iddia ile ilgili yeterli delil bulunamadığı için takipsizlik kararı vermişti. Bu sabah 'Söylemezsem Olmaz' programında bir kadın kardeşinin Talat Bulut tarafından taciz edildiğini iddia etti. Bu haberlerin ardından Talat Bulut , program sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı...

İşte ünlü oyuncunun avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama:

Değerli Basın Mensubu Arkadaşlar,

Hakkındaki iddiaların mesnetsizliği ilgili yargı merciilerince de kesin olarak verilen karar ile sabit olan müvekkilim Talat BULUT için yargı kararını tanımayarak beyanda adeta karalama kampanyası başlatan Ece ERKEN ve Bircan Bali'nin, Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'nce uzaklaştırma kararı verilmiştir. Söz konusu kararın ihlali halinde ilk seferinde 3 günden 10 güne, ikinci seferinde ise 15 günden 30 güne kadar tazyik hapsi yaptırımı uygulanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Av. Ahmet AVŞAR