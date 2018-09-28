Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'a 100 bin liralık tazminat davası!

Aleyna Tilki’ye ve aranjör Emrah karaduman’a, ‘Dipsiz Kuyum’ şarkısı için 100 bin liralık tazminat davası açıldığı öğrenildi. Ses sanatçısı Onur Akay, ‘Dipsiz Kuyum’ şarkısı hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek gelişmeyi belgeleri ile açıkladı.

MESAM kararlarını paylaşan Onur Akay, şarkının asıl bestecisinin geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş’e 50 bin liralık tazminat davası açan Ahmet Çakır olduğunu iddia etti. Akay, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesi veren Ahmet Çakır’ın, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’dan 100 bin liralık tazminat istediğini duyurdu.

Akay, “Aleyna Tilki’nin yorumladığı ve bestesi Emrah Karaduman’a ait olan ‘Dipsiz Kuyum’ isimli şarkının çalıntı olduğunu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını verdi. Aleyna Tilki tarafından icra edilen ‘Dipsiz Kuyum’, Bergen tarafından icra edilen ‘Yıllar Affetmez’, Ümit Besen tarafından icra edilen ‘Senden Öğrendim’ ve Zeki Müren tarafından icra edilen ‘Şarkılara Sordum’ isimli eserler incelendi. MESAM, 'eserlerin sadece nakarat bölümlerinin işleme farkı olmakla birlikte benzerlik taşıdığı tespit edilmiştir' dedi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca MESAM kararında, hak sahipliği iddiasında bulunanların yargı yoluna başvurması gerektiğini ifade etti.