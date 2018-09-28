Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın yorumu

Yoğun geçen yaz sezonunun son günlerinde apandisit ameliyatı olarak 15 gün hastane yatan Kerimcan Durmaz, günler sonra sahne aldı. Yakın dostu Demet Akalın'ın boşanmasıyla alakalı konuşan Kerimcan Durmaz, Okan Kurt'la hiç görüşmediğini söyledi.

Kerimcan Durmaz, muhabirlerin 'Okan Kurt ile görüştünüz mü?" sorularına, "Maalesef görüşemedik. Okan abi benim çok sevdiğim bir abim. Henüz onunla konuşamadım ama bir yerde mutlaka denk gelirsem konuşurum." diyerek yanıt verdi.

Yakın dostu Demet Akalın'ın Okan Kurt'tan boşanmasıyla ilgili konuşan Durmaz, "Demet abla zor dönemler geçirdi. Bende her konuda onun yanında olmaya çalıştım. Hem maddi hem de manevi. Kendisi bahsettiği için dile getirdim. Yoksa ben asla dile getirmedim" dedi.