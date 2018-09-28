Başrolünü oynadığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla suçlanan fakat yeterli delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verilen Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha gündeme geldi.

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının ihbar hattına gelen mesaj, herkesi şoke etti.

Programın sunucusu Ece Erken'in canlı yayında okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Merhabalar Ece ve Bircan Hanım. Talat Bulut 5-6 sene önce bir alışveriş merkezine mağaza projelendirmesi için giden kız kardeşimi sözle taciz etmiş. Hatta ertesi gün tekrar aynı mağazaya giderek yine aynı davranışlarına devam etmiş. Kardeşimin işi bitene kadar civarda oyalanmış. Otoparka indiğinde de arkasından koşarak taciz etmiştir. Koşmak abartılı diye düşünmeyin. Gerçekten durum böyle. Kardeşim korkuyla bunları dile getirmişti. Şimdi bunlar nasıl ispatlanabilir ki? Umarım bir şey olur. Bir şahit bir kayıt bulunur da cezasını çeker"