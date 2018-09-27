'Tan beni DM'den taciz etti'

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Danimarka'da diş hekimliği yapan Pelin Elecik, önceki gün popçu Tan Taşçı'yı kendini taciz etmekle suçladı.

Elecik, tatil için gittiği Bodrum'da paylaştığı fotoğrafı gören Tan Taşçı'nın, instagram üzerinden kendisine çıkma teklifinde bulunduğunu söyledi.

"KALİTELİ KADINSIN, YAKINDAN TANIMAK İSTİYORUM"

Elecik, ünlü popçunun kendisine DM'den (direkt mesaj) "Kaliteli kadınsın, seni yakından tanımak istiyorum" şeklinde ısrarcı mesajlar attığını belirtti. Diş hekimi Elecik, Tan'ın ısrarcı mesajlarını yayınlayıp "Bu işler böyle gelişiyormuş" diyerek duruma tepki gösterdi.

"GÖRÜNTÜLER FOTOMONTAJ"

Tan Taşçı, hakkında çıkan taciz iddialarıyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Avukat Serkan Toper'in açıklaması şöyle:

"Müvekkil Tan Taşçı hakkında, basında bir takım asılsız ve iftira mahiyetinde haberler yayınlanmıştır. Gerçekte var olup olmadığı bile bilinmeyen Danimarka’da yaşadığı iddia edilen birinin söz de kendisine atılmış mesajları basınla paylaştığı ve basınında bu kurgu düzmece habere itibar ederek yayınladığını üzüntü ile görmüş bulunmaktayız. Müvekkil, haberlerde adı geçen şahsı sosyal medya üzerinden dahi olsa tanınmamakta ve de adı geçen kişi ile herhangi bir iletişimi ve sohbeti söz konusu olmamıştır. Haberde yayınlanan görüntüler fotomontaj olup gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkil ya bir şahsın kolay yoldan ünlü olma çabasının ya da bir kısım kişilerin kurgusunun malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır. İlgili haberler tamamen asılsız olup, gerek bu haberi servis eden kişi veya kişilerle gerek ise hiçbir somut araştırma yapmadan, müvekkile konu nedir diye dahi sormadan haber yapan basın organları hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz"