Didem Soydan ve kız arkadaşından samimi görüntüler

İki erkek arasında yaptığı 'tost dansı' ile gündeme gelen ünlü model Didem Soydan'ın, bu kez de kız arkadaşıyla samimi görüntüleri ortaya çıktı.

Yaptığı paylaşımlarla ve söylediği sözlerle gündemin merkezine oturan gözde model Didem Soydan'ın son görüntüsü de magazin gündeminde çok konuşulan konular arasında yerini alacak cinsten.

Didem Soydan, en yakın arkadaşı olan Umut Eker'in doğum günü partisine katıldı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Partiden görüntüler paylaşan Umut Eker, Didem Soydan'ın Merve isimli arkadaşıyla yakınlaştığı anları kameraya aldı. Soydan ve kız arkadaşı yanak yanağa fotoğraf makinesine poz verdikten sonra, samimi hareketler sergiledi. İki kız arkadaşın bu görüntüsü ise görenlerin kafasını karıştırdı.