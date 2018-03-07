Tarkan'ın acı günü

Bir aydır Çapa Tıp Fakültesi'nde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğum bakımda tutulan Yaşar Gaga'dan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı ve menajer yaşamını yitirdi.

Gaga'nın ölümü yakın dostu Tarkan'ı da derinden sarstı. Tarkan, Yaşar Gaga'ya sosyal medya hesabından birlikte yaptıkları 'Ceylan' şarkısı ile veda etti.

Megastar, veda paylaşımına, "Ateş oldun düştün yüreğime Yaşarım. Çok üzgünüm... Mekanın cennet olsun arkadaşım. Nur içinde yat..." notunu düştü.

Yaşar Gaga kısa bir süre önce hastalığıyla ilgili olarak şunları söylemişti: Bu hastalık (Cushing sendromu) böbrek üstü bezlerinin yaşamak için gerekli kortizonu üretmemesinden kaynaklanıyor.