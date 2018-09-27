Ünlü oyuncu Özcan Deniz’le yaşadığı aşkla geniş bir kitle tarafından tanınan Buse Narcı, ensesindeki 'Özcan' dövmesiyle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Buse Narcı, kendisinden 21 yaş büyük Özcan Deniz'le aşk yaşadığı dönemde, ensesindeki ‘Özcan’ yazılı dövmeyle çok konuşulmuştu. 25 yaşındaki oyuncu, Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programında bu dövmeyle ilgili soruyu yanıtladı.

Rahmetli babasının adının ‘Özcan’ olduğunu ve dövmeyi babasının anısı için lisede yaptırdığını belirten Buse Narcı, sonrasında hayatına girecek erkeği düşündüğü için bu dövmenin üzerine kanat şeklindeki başka bir dövmeyle kapattığını açıkladı.

Genç güzel, Özcan Deniz’le ilişkisi bittikten sonra onu hiç görmediğini, telefonla bile görüşmediğini vurguladı.

'Bir kadın kendini bu duruma nasıl sokar?'

Sinan Akçıl'la ayrılığı ile ilgili soruları yanıtlayan Buse Narcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah kalktım, gazeteye bir baktım biz ayrılmışız, Sinan başka biriyle aşk yaşıyor. Sinan Akçıl'ın bana bu yaptığı hakarettir. Beni istemediğini söyleseydi, ona mutluluklar dilerdim. Onu Gizem'le görünce şaşırmadım aslında. Gizem'den haberim yoktu. Bir kadın bunları bile bile nasıl kendini bu duruma sokar? Kendimi kullanılmış hissetmiyorum. Sinan Akçıl'ın sevgilisi Gizem'de estetik var."