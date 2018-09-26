Konseri iptal edilen Demet Akalın ateş püskürdü

Okan Kurt’tan boşandıktan sonra konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın bu hafta sonu Bakü’de gerçekleştireceği konseri iptal oldu.

Organizasyon şirketine ateş püsküren popçu, “Sorgusuz, sualsiz kendileri tarafından Bakü konserini iptal eden organizasyon şirketi kimden korktu” yazdı.

Demet Akalın ve Okan Kurt neden boşanmıştı?

Şarkıcı Demet Akalın'ın lüks villasına eşi Okan Kurt'un borçları yüzünden haciz geldi. Çocuğunun bilgisayarına kadar pek çok eşya kamyonlara yüklenip götürüldü. Bu olayı kaldıramayan Demet Akalın, tek celsede kocasından boşandı.

Demet Akalın daha sonra hacze giden eşyalarını geri aldı. Bir açıklama yaparak "Artık Okan'ın bir çöpü bile yok bu evde" dedi.