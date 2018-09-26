Çukur’un Cumali’si korkuttu! Ameliyatını BJK doktoru yaptı

Çukur’a dahil olan ve Cumali karakterine can veren Necip Memili, sette kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Memili’nin ameliyatını Beşiktaş takım doktoru Sarper Çetinkaya yaptı.

Çukur'un 2. Sezon 3. Bölüm fragmanı

Doktoruyla birlikte fotoğraf çektiren Memili’nin üzerinde Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal imzalı forma da dikkat çekti.

Memili’nin şu anda sağlığının iyi olduğu ve Çukur’un setine döndüğü öğrenildi.

‘GURUR VERİCİ’

Başarılı oyuncu Memili, Cumali karakteriyle ilgili şöyle demişti: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü' ve ‘Şahsiyet'ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”