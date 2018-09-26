Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan ilk fotoğraf

Mustafa Topaloğlu'nun, kalp krizi geçirdikten sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Mustafa Topaloğlu’nun dün akşam rahatsızlandığını söyleyen eşi Derya Topaloğlu, “Dün akşam rahatsızlandı ve kalp ağrısı olduğunu söyledi. Hastaneye getirdik ve hemen tetkikler yapılır, yapılmaz zaten müdahale edildi. Ben yanına çıktım. Gördüm kendisini çok iyi bende iyi hissetim onu görünce. Çok şükür atlattı. Şaşkınım, üzüldük, çok üzüldük ama şimdi gayet iyi” şeklinde konuştu.

“YARIN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK”

Babasının haberini alınca panik yaptığını söyleyen ünlü sanatçının kızı Irmak Topaloğlu ise, “Ben ilk duyduğumda gerçekten çok korktuğum panik yaptım. Ama daha sonra iyi olduğunu duyunca ailecek çok sevindik bu duruma hiçbir sıkıntısı yokmuş. Toparladı kendisini yoğun bakımdan çıkacak yarın. Daha iyi olacak bu bize mutlu etti. Daha çok ayakta kıldı. Sonuçta babamız evimizin direği” diye konuştu.

KALP KRİZİ SONRASI HASTANEDEN İLK FOTOĞRAF

Mustafa Topaloğlu'nun ziyaretine giden oyuncu-sunucu Alp Kırşan, kendisine ait sosyal medya hesabından ünlü türkücü ile hastanede çekilen bir fotoğraf paylaştı. Kırşan, paylaştığı fotoğrafa, 'Sağlık durumu çok iyi, neşe kattık gecesine, yarın öbür gün taburcu olur kısmetse, dualarınızı esirgemeyin' notunu düştü.