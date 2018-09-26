Oğuzhan Koç'un şaşırtan değişimi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz cumartesi günü ÖzdilekPark'ta sevenleriyle buluştu. Yaz boyunca konserlerine hız kesmeden devam eden başarılı ismin konser alanını hınca hınç dolduran hayranları, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Oğuzhan Koç, konseri AVM'nin en üst katından izleyen izleyicilere "Ooo bütün İstanbul buradaymış, oradan konser mi izlenir ya!" dedikten sonra espriyi patlattı: Yukarıdan göremiyor olabilirsiniz; ben Mustafa Ceceli'yim!

Kendi cep telefonu ile izleyicileri videoya alan ünlü şarkıcı, hayranlarıyla birlikte 'Küsme Aşka' isimli sevilen şarkısını söyledi. Konserde, 'Beni İyi Sanıyorlar' ve 'Vermem Seni Ellere' gibi sevilen parçalarını da seslendiren Koç, konser öncesinde ÖzdilekPark İstanbul instagram hesabını takip eden üç şanslı seveniyle tanıştı.

Konser sırasında Oğuzhan Koç'un gür saçları dikkati çekti. Oğuzhan Koç'un saçları döküldüğü için protez saç yaptırdığı iddia edildi.