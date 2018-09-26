Hadise'nin ablası hakkında çok konuşulacak iddia

Hadise'nin mali işleri ile ilgilenen kardeşi Hülya Açıkgöz'ün, Acun Medya başta olmak üzere, konserler, mobilya ve daha birçok kalemden elde edilen 12 milyon TL'lik kazancı zimmetine geçirdiği iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde annesinin intihar girişiminde bulunmasının ardından kardeşleriyle olan bütün iş ilişkilerini durdurmuştu. Hadise'nin birçok projesinde beraber çalıştığı menajer ablasının Hadise üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre abla Hülya Açıkgöz'ün Hadise'nin projelerinden haksız kazanç elde ederek yolsuz bir şekilde proje kazançlarının bir kısmını zimmetine geçirdiği öne sürüldü.

12 MİLYON TL'LİK BÜYÜK VURGUN!

Hadise'nin mali işleri ile ilgilenen Hülya Açıkgöz, Acun Medya başta olmak üzere, konser organizasyonlarını yürüten şirketi, mobilya ve daha birçok kalemden elde edilen kazançlardan yüklü miktarda zimmetine geçirdi. Ardından Hülya Açıkgöz'ün Belçika'ya gittiği ve yaklaşık 12 Milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürüldü.

KARDEŞLERİN ARASI BOZULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. İntihar teşebbüs sebebinin ise Hadise ve kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğu ifade edilmişti. Bu olayların ardında Hadise kardeşleriyle birlikte yürüttükleri ticari faaliyetlerin durdurmuştu.