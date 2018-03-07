Ünlüleri yasa boğan Yaşar Gaga kimdir?

Yaşar Gaga, yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tutuluyordu. 30 gündür yoğun bakımda tutulan Yaşar Gaga'nın durumu dün ağırlaşmıştı.

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu’nun menajerliğini yaptı. Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilikte yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu’nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı. 1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında 'Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar' isimli albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.