Ünlü komedyene hapis cezası!

Cosby, Nisan ayında jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Yargıç Steven O'Neill, Cosby'nin 'cinsel saldırgan' olarak tanımlanmasına karar verdi. Bu Cosby'nin bulunduğu her eyalette polise haber vermesini ve içine girdiği her topluluğa cinsel saldırgan statüsüyle ilgili bilgi vermesi anlamına geliyor. Cosby ayrıca hayatı boyunca bu konuda danışmanlık alacak.

Cosby'nin avukatları, ünlü komedyenin yargınlandığı cinsel saldırı suçlarının çok ciddi olduğunu ve Cosby'nin yaşı ve sağlık durumunun göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Avukatlar Cosby'nin ev hapsine alınmasını istedi. Ünlü komedyen duruşma boyunca söz almadığı belirtildi.

Bill Cosby, Andrea Constand isimli kadına 2004 yılında Philadelphia'daki evinde uyuşturucu verdiği ve sarkıntılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Constand, Cosby'e cinsel saldırı suçlaması yönelten yaklaşık 60 kadından biriydi.