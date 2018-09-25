Fatma Girik'i tacizle suçlanan sanık kendini böyle savundu

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "İletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edilen 71 yaşındaki sanık Mehmet A. katıldı. Şikayetçi Fatma Girik'i ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti.

"Pişmanım" dedi

Duruşmada ifade veren sanık Mehmet A. "Olay günü 'geçmiş olsun' demek amacıyla hastaneye gittim. Hastanede 'geçmiş olsun' dedim, evlenme teklif ettim ve kabul etti. 'Seni seviyorum' ile başlayan mektubu, şikayetçiye ithafen yazdım. İkametine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum. Pişmanım" dedi. Sanık ifadesinde, beraatini istediğini belirterek ceza verildiği takdirde hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasını da talep etti.

Fatma Girik'in avukatı: "1963'ten beri müvekkilime takıntısı vardır"

Fatma Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise "Müvekkil sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardır. Ara ara bunu göstermiştir. Tanıklarımızı ve delilerimizi sunmak üzere süre istiyoruz" dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen şikayetçi Fatma Girik'in katılan olarak kabulüne ve tanıklarını sunmak üzere süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.