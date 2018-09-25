Haluk Levent: Yemin ederim tımarhanedeyiz

Sanatçı Haluk Levent, bir hayranının “Parti kur, oy verelim abi” esprisi ve 16 Nisan referandumunda birkaç sandıkta isminin çıkmasının ardından Anadolu Halk ve Barış Platformu’nu (AHBAP) kurdu. Platformunun kısa sürede binlerce üyesi oldu. AHBAP yaptığı yardımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Haluk Levent görevi bıraktı! İşte isyan etme nedeni

Geçen hafta Kocaeli'de liseye giden oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı ve geçirdiği kaza nedeniyle bir süredir çalışmadığı için bunalıma giren 46 yaşındaki baba İsmail Devrim’in intiharı, Türkiye gündeminde çok konuşulmuştu. AHBAP Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent de konuyla ilgili, “Emin olun o baba valiliğe, kaymakamlığa başvursa idi bu sorunu çözülebilirdi. Evet ben her dönem hükümetlere karşı muhalif olabilirim ama gördüğüm şeyleri yazmak durumundayım. Valiliklerin, kaymakamlıkların yardımlarını küçümsemeyin. Yani 'hiçbir şey yapmıyor' değiller” şeklinde mesaj attı. Gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Haluk Levent, yanlış anlaşıldığını ifade ederek AHBAP başkanlığını bıraktığını ifade etmişti.

HALUK LEVENT’TEN YENİ AÇIKLAMA

Haluk Levent bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak AHBAP Yönetim Kurulu Başkanlığına devam edeceğini ifade etti. Kendilerine “darbeci, CIA’cı” şeklinde suçlamalar yöneltildiğini ifade eden Haluk Levent, bu gibi suçlamalara karşı suç duyurusunda bulunulacağını da ifade etti.

Levent kendilerine suçlamalarda bulunan "GizliArsivTR" isimli Twitter hesabı hakkında da suç duyurusunda bulunduğu dilekçeyi paylaştı. Haluk Levent, "Bu bir ihbardır. Cumhuriyet savcıları AHBAP’ı bir an önce araştırmalı hesaplarını incelemeli.. Ki böyle abuk sabuk yazılar yazılmasın.. Ama aynı Cumhuriyet savcıları AHBAP’ları hedef gösteren tehdit edenlere de ceza davası açmalı! Lütfen!" twettinin ardından, "ciddiye almış yüzlerce kişi var. AHBAP’ın yardım çağrısına karşılık vermiş işadamları,Ak partili belediye başkanları,Valilikler,bazı askerler ve kamuda çalışan insanlar da var. Onlar düşünsün Hepsi darbecilikten yargılanacak benimle birlikte.. Yemin ederim tımarhanedeyiz" diye yazdı.



