Birce Akalay isyan etti

Birce Akalay, önceki gece oturduğu Koşuyolu'ndaki sokakta yaşanan keşmekeş ve gürültüye isyan etti: Açılan sekizinci sınıf meyhanelerden, içmeyi bilmeyen edepsiz müşterilerinden şiddetle şikayetçiyim.

"KAPIMDA ASAYİŞ İSTİYORUM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; güzel oyuncu, "Burası yerleşim yeri! Valeler ve bilumum sarhoşlar cellat gibi araç sürüyor. Biz yıllardır burada güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Ben sitede yaşamıyorum, evimin kapısı sokak. Kapımın önünde asayiş istiyorum" sözleriyle, Kadıköy Belediyesi, Beyaz Masa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.