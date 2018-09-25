Dilan Çıtak Tatlıses, konuk olduğu Beyaz Tv'de yayınlanan "Mertçe Sohbetler" programında, "Aleyna Tilki star falan değil, açık açık beğenmiyorum, tarzını da sevmiyorum, bana hitap etmiyor. Ortada bir şey yokken varmış gibi gösteriliyor" açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki'nin 'Dipsiz Kuyum' şarkısının çalıntı olduğu yönünde çıkan haberlere, Tatlıses, "Bir sanatçıda ses varsa vardır, yoksa yoktur. Herkes arabesk söylememeli. Son şarkısı esinlenme falan değil resmen Bergen'in şarkısının aynısı. Keşke cover yapsalarmış" şeklinde cevap verdi.