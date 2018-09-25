25 Eylül 2018 02:30

Şapkasına 3 milyon dolar...

Şapkasına 3 milyon dolar...
Efsanevi ‘Indiana Jones’ filminde usta aktör Harrison Ford’un giydiği şapka, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir açık arttırmada 520 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 220 bin TL) satıldı.
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Açık arttırmada, şapka ‘uluslararası sinematik bir hazine’ olarak isimlendirilirken, alıcı açıklanmadı. Şapka, Ford’un Indiana Jones karakterini canlandırdığı ilk film olan 1981 tarihli ‘Raiders of Lost Ark’ta giydiği orijinal kostümdü.

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