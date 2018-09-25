Açık arttırmada, şapka ‘uluslararası sinematik bir hazine’ olarak isimlendirilirken, alıcı açıklanmadı. Şapka, Ford’un Indiana Jones karakterini canlandırdığı ilk film olan 1981 tarihli ‘Raiders of Lost Ark’ta giydiği orijinal kostümdü.
25 Eylül 2018 02:30
Şapkasına 3 milyon dolar...
Efsanevi ‘Indiana Jones’ filminde usta aktör Harrison Ford’un giydiği şapka, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir açık arttırmada 520 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 220 bin TL) satıldı.
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