Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Evine haciz gelen ve eşinden boşanan Demet Akalın şu sıralar zor günler geçiriyor.

Boşanmanın ardından konserlerine devam eden ve yakın arkadaşları ve ailesinin desteğiyle toparlanmaya çalışan Akalın boş vakitlerini de sosyal medyada geçiriyor.

Demet Akalın kendisini eleştiren bir takipçisine öyle bir yanıt verdi ki herkes şoke oldu! Yaşlı olduğunu ve sesinin kötü olduğunu ifade eden takipçisine küfürle yanıt veren Akalın yanıtıyla olay oldu.

Paylaştığı fotoğrafın altına "Sesi güzel değil yaşlandı da" yazan bir takipçisine Akalın "O t...k suratına bakmadan bunu mu yazdın! Pes" yanıtını verdi.