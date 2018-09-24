24 Eylül 2018 12:45

Tuba Ekinci'den dudak dudağa poz

Tuba Ekinci'den dudak dudağa poz
Askerlere yazdığı şarkıyla adını kitlelere duyuran Tuba Ekinci'den bir olay paylaşım daha geldi. Ekinci, sevgilisiyle dudak dudağa olan pozunu sosyal medya hesabından duygusal bir notla paylaştı.
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Tuba Ekinci, sevgilisiyle dudak dudağa olan pozunu sosyal medya hesabından duygusal bir notla paylaştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuba Ekinci, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi. Son olarak siyah bikinisiyle sahilde koşma videosuyla olay olan Tuba Ekinci çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı.

SEVGİLİSİ İLE DUDAK DUDAĞA POZ PAYLAŞTI

Ekinci, sevgilisi ile dudak dudağa olan pozunu takipçileri ile paylaştı. Ekinci, " Hoşgeldin sonbahar... Hayat, bir gün biteceksin biliyorum aşk ve çocuklar masum kalmaya devam etsin" notunu düştü.

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