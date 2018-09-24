Özlem Yıldız’dan Demet Akalın itirafı

Yıldız, geçtiğimiz gün ‘2.sayfa’ programına konuk olmuş ve yakın arkadaşı Demet Akalın’ın yaşadığı zor günleri anlatırken kendi yaşadıkları aklına gelmiş ve gözyaşlarına boğulmuştu. Programda gözyaşı döktüğü için kendisine gelen olumsuz tepkilere Özlem Yıldız, programa çıkmasıyla olayın aynı güne gelmesini sadece tesadüf olarak değerlendirdi.

“ZOR DURUMDA KALACAKLARINI SÖYLEDİLER”

Yıldız,”Benim programa üç hafta önce’den verilmiş bir tarihti. Ben programa çıkacağım günü sözü verirken ne boşanma olayı vardı, ne de haciz olayı vardı. O akşam beni aradıklarında hatırladım programa çıkacağımı. Ben de “insanlar yanlış anlar” diye kendilerine önümüzdeki hafta çıkmam gerektiğini söyledim ama onlar da “Bu saatten sonra konuk bulamayacaklarını ve çok zor durumda kalacaklarını” söyledikleri için programa çıkmak zorunda kaldım. Çok kötü bir tesadüf oldu benim ki. Keşke olmasaydı hiç bir şey. O gün ben de iyi değildim moral olarak” şeklinde konu hakkında açıklık getirdi.